Şam'da "Suriye Devrimi Askeri Fuarı" açıldı

Suriye'nin başkenti Şam'da "Suriye Devrimi Askeri Fuarı" açıldı.

Fuarın açılışına Suriye Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra, diğer bakanlar ve ordunun üst düzey komutanları ile Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve beraberindeki heyet, Türkiye'nin Şam Geçici Maslahatgüzarı Büyükelçi Burhan Köroğlu'nun yanı sıra Rus ve ABD ordusundan komutanlar katıldı.

Esed rejiminin devrilmesiyle sonuçlanan "Düşmanı Caydırma Operasyonu"nda ve devrim yıllarında kullanılan silahlar, Şam'daki uluslararası fuar alanında sergilendi.

Fuarda tahkimat, şahin, keskin nişancı tüfekleri, kırmızı bantlılar, zırhlı araçlar, roketler ve taktik mayınlar gibi yerel imkanlarla üretilmiş silahlar için özel bölümler oluşturuldu.

Operasyonda belirleyici rol oynayan çok katmanlı insansız hava araçları "Şahin" sistemi altında geliştirilen Hudhud, Barut, Şamil, Şihab, Ensar, Şam ve Hamim gibi özel silahlar da sergilendi.

Suriye Savunma Bakanı Ebu Kasra, yaptığı açılış konuşmasında, fuarın yalnızca kullanılan silahların sergilendiği bir etkinlik olmadığını, aynı zamanda yeni Suriye Ordusu'nun doğuşuna canlı tanıklık ettiğini söyledi.

Ebu Kasra," Bugün, aradan bir yıl geçtikten sonra, tüm Suriyelilerin gurur duyacağı, onurlarını koruyacak, evlatlarını muhafaza edecek, şehitlerin kanından ilham alarak, yaralılar ve tutukluların fedakarlıklarına sadık kalarak bir ordu inşa etme yönündeki stratejik planı tamamlama arzusuyla ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından, operasyonlara ve silahların üretim süreçlerine dair görselleri içeren bir video grafik sunumu yapıldı.

Suriye Savunma Bakanı Ebu Kasra, fuara katılan komutanlar ve yetkililerle beraber fuarın farklı bölümlerini gezerek tanıtım yaptı.

Kaynak: AA / Muhammed Karabacak - Güncel
