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Şam'da sokağa çıkma yasağı kaldırıldı! Halka "İşlerinize dönün" çağrısı

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Suriye'nin başkenti Şam'da muhaliflerin yerel saatle 16.00 ve 05.00 saatleri arasında uyguladığı sokağa çıkma yasağı iptal edildi.

Suriye'de 61 yıl boyunca hüküm süren Baas rejimi muhaliflerin 27 Kasım'da başlattıkları operasyonla son buldu. Tüm kritik kentleri ele geçiren silahlı muhalifler, son olarak başkent Şam'ı da almaya başladı.

ŞAM'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALDIRILDI

Devrik lider Beşar Esad Rusya'ya kaçarken, muhalifler huzur ve güvenliğin sağlanması için sokağa çıkma yasağı ilan ettikleri Şam için yeni karar alındı. Şam'da sokağa çıkma yasağı iptal edildi. Yasak yerel saatle 16.00 ve 05.00 saatleri arasında uygulanıyordu.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaştı. Gruplar, 30 Kasım-7 Aralık tarihlerinde Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurdu. Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çökmüştü. Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken rejim lideri Esed, başkentten kaçmıştı.

SMO, Aralık'ta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/YPG'den kurtarmıştı. Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvası terör örgütünden temizlenmişti.

Şam'da sokağa çıkma yasağı kaldırıldı! Halka
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (15)

Haber YorumlarıAliya:

hadi bakalım güçlü bir Sünni devlet yüklensin

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Yorum Beğenme42
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Haber YorumlarıFONCUSAVAR:

Haydi İnşallah huzur gelsin. Suriyedeki huzur demek Türkiye ile ticaret demek para demek iki tarafından kazanması demek.

Yorum Beğen93
Yorum Beğenme14
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Haber Yorumlarıihsan sabancılar:

İsrail geliyor bakalım kim kimi kıracak , bu esadı deviren güç bakalım kime hizmet etmiş görecez yakın .......

Yorum Beğen33
Yorum Beğenme49
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Haber Yorumlarıismail Yasin:

ALLAH AŞKINA SURİYE'DEKİ HER ŞEYİ HABER YAPMAYIN.. YETER... BİZE NE SURİYE'DEN.. İSRAİL'İN UŞAKLARI

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme47
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Haber YorumlarıVATANDAŞ:

İsrail golandan girdi haberleri sonucu nolcak

Yorum Beğen32
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Haber YorumlarıYalçın Karaduman:

Bizene ne mk

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Haber YorumlarıSUNSET null:

sofrada koca bir ülke paylaşımı var

Yorum Beğen27
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Haber YorumlarıAlper gül:

Yeni Suriye Türkiye'nin eliyle kurulacak. Reis yine kazandı. Demli CHP liler Geçmiş olsun.

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Haber YorumlarıElban Özmen:

bu saatten sonra ülkesine geri dönmeyen işgaldi statüsüne düşer devletimiz buna göre hareket etmeli önlem almalı

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Haber YorumlarıMurat işlek:

Maalesef doğru

Yorum Beğen1
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