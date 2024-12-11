Şam'da sokağa çıkma yasağı kaldırıldı! Halka "İşlerinize dönün" çağrısı

Suriye'de 61 yıl boyunca hüküm süren Baas rejimi muhaliflerin 27 Kasım'da başlattıkları operasyonla son buldu. Tüm kritik kentleri ele geçiren silahlı muhalifler, son olarak başkent Şam'ı da almaya başladı.

ŞAM'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALDIRILDI

Devrik lider Beşar Esad Rusya'ya kaçarken, muhalifler huzur ve güvenliğin sağlanması için sokağa çıkma yasağı ilan ettikleri Şam için yeni karar alındı. Şam'da sokağa çıkma yasağı iptal edildi. Yasak yerel saatle 16.00 ve 05.00 saatleri arasında uygulanıyordu.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaştı. Gruplar, 30 Kasım-7 Aralık tarihlerinde Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurdu. Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çökmüştü. Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken rejim lideri Esed, başkentten kaçmıştı.

SMO, Aralık'ta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/YPG'den kurtarmıştı. Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvası terör örgütünden temizlenmişti.