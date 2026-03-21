Suriye'nin başkenti Şam'da Nevruz Bayramı kutlandı
Suriye'nin başkenti Şam'da, baharın gelişini kutlamak amacıyla düzenlenen Nevruz Bayramı etkinliklerinde yüzlerce Suriyeli geleneksel kıyafetleriyle halay çekti, meşaleler yakıldı ve birlik mesajları verildi.
Kürt nüfusun yoğun olarak yaşadığı Rükneddin Mahallesi'nde, Nevruz kutlamaları kapsamında geleneksel kıyafetler giyen yüzlerce Suriyeli, özgün müzikler eşliğinde halay çekti.
Nevruz'un simgesi olan meşaleler yakıldı, yürüyüşler yapıldı.
Baharın gelişini ve doğanın yeniden uyanışını kutlayan katılımcılar sık sık birlik, dayanışma ve barış mesajları verdi.
Kaynak: AA / Ömer Koparan