Haberler

Suriye'nin başkenti Şam'da meydana gelen patlamada 4 kişi öldü,10 kişi yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suriye'nin başkenti Şam'da Adalet Sarayı yakınındaki bir kafede meydana gelen patlamada 4 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Patlamanın sebebi henüz açıklanmadı.

Suriye'nin başkenti Şam'ın en işlek noktalarından biri olan El-Nasr Caddesi'nde Adalet Sarayı yakınındaki bir kafede meydana gelen patlamada 4 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Suriye Sağlık Bakanlığının resmi haber ajansı SANA'da yer alan açıklamasına göre, El-Nasr Caddesi'nde Hicaz Demir Yolu ile Adalet Sarayı arasında faaliyet gösteren bir kafenin girişinde yaşanan patlamada hayatını kaybeden 4 kişi ile yaralanan 10 kişi El-Müctehid Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, patlama nedeniyle kafenin hasar gördüğü ve çevrede yaralıların bulunduğu görüldü.

Suriye makamlarından ise patlamanın sebebine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA / Ömer Koparan
Şam'da bir kafede patlama! Ölü ve yaralılar var

Şam'da şiddetli patlama! Ölü ve yaralılar var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tartışma yaratan atama! Kılıçdaroğlu tepkiler sonrası geri adım attı

Tartışma yaratan atama! Kılıçdaroğlu tepkiler sonrası geri adım attı
Kılıçdaroğlu: Türkiye NATO'nun ileri karakolu değildir

Tarihi zirve öncesi dikkat çeken çıkış: Türkiye NATO üyesi fakat...
Kulüpler geri adım atmıyor! İbrahim Hacıosmanoğlu'nun kararına itiraz

Hacıosmanoğlu'na baş kaldırdılar! İlerleyen günlerde ortalık karışacak
Sivas'ta Kızılırmak'ta akıntıya kapılan 3 kişiden 2'si kayboldu

Yüzmüyorlardı ama akıntıya kapıldılar! Çocuklardan haber yok
DEM Parti'nin kalesine MHP ve Bahçeli'nin pankartları asıldı

DEM Parti'nin kalesinde ezber bozan görüntüler
Yuva kurmak isterken tüm birikimi gitti

Bakmayın böyle durduğuna tüm polisleri peşine taktı
394 bin liraya yükseldi! Ödemeyen trafiğe çıkamayacak

394 bin liraya yükseldi! Ödemeyen trafiğe çıkamayacak