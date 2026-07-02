Suriye'nin başkenti Şam'da meydana gelen patlamada 4 kişi öldü,10 kişi yaralandı
Suriye'nin başkenti Şam'da Adalet Sarayı yakınındaki bir kafede meydana gelen patlamada 4 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Patlamanın sebebi henüz açıklanmadı.
Suriye'nin başkenti Şam'ın en işlek noktalarından biri olan El-Nasr Caddesi'nde Adalet Sarayı yakınındaki bir kafede meydana gelen patlamada 4 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.
Suriye Sağlık Bakanlığının resmi haber ajansı SANA'da yer alan açıklamasına göre, El-Nasr Caddesi'nde Hicaz Demir Yolu ile Adalet Sarayı arasında faaliyet gösteren bir kafenin girişinde yaşanan patlamada hayatını kaybeden 4 kişi ile yaralanan 10 kişi El-Müctehid Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, patlama nedeniyle kafenin hasar gördüğü ve çevrede yaralıların bulunduğu görüldü.
Suriye makamlarından ise patlamanın sebebine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.