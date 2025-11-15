Haberler

Şam'da Füze Saldırısı: Bir Kadın Yaralandı

Güncelleme:
Suriye'nin başkenti Şam'ın Mezze bölgesine düzenlenen füze saldırısında bir kadın hafif yaralandı. Saldırı, mobil platformdan fırlatılan füzelerle gerçekleştirildi. Bölgeden iki patlama sesi duyuldu.

Suriye'nin başkenti Şam'ın Mezze bölgesine art arda füze saldırıları düzenlendiği bildirildi.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın, bir askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, "Şam'daki bölgelere yönelik hain saldırı, mobil bir platformdan fırlatılan füzeler kullanılarak gerçekleştirildi." ifadeleri yer aldı.

Haberde, hafif yaralı bir kadının hastanede tedavi altına alındığı bilgisi verildi.

Ajans daha önce geçtiği haberde, Mezze bölgesinde şiddetli iki patlama sesi duyulduğunu belirtmişti.

Kaynak: AA / Mehmet Burak Karacaoğlu - Güncel
Haberler.com
