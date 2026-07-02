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Suriye, Şam'da meydana gelen patlamanın bombalı saldırı sonucu gerçekleştiğini açıkladı

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Suriye'nin başkenti Şam'da tarihi Hamidiye Çarşısı yakınındaki bir kafede el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Suriye'nin başkenti Şam'ın en işlek noktalarından biri olan tarihi Hamidiye Çarşısı'na giden yol üzerindeki Adalet Sarayı yanındaki kafede meydana gelen patlamanın bombalı düzenekle yapıldığı bildirildi.

Suriye İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Şam'ın Hicaz bölgesindeki bir kafede meydana gelen saldırının el yapımı patlayıcıyla (EYP) gerçekleştiği belirtildi.

Suriye devlet televizyonu el-İhbariyye, patlamada 5 kişinin öldüğünü 16 kişinin yaralandığını duyurdu.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Güvenlik güçlerinin olayla ilgili çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

Kaynak: AA / Ömer Koparan
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