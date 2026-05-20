Suriye'nin Başkenti Şam'da Bomba Yüklü Araç İnfilak Etti: 1 Ölü, 12 Yaralı
Suriye'nin başkenti Şam'da Savunma Bakanlığı yakınında bomba yüklü aracın patlatılması sonucu 1 asker hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.
ŞAM, 20 Mayıs (Xinhua) -- Suriye'nin başkenti Şam'ın Bab Şarki bölgesinde meydana gelen patlamada hasar gören araçlar, 19 Mayıs 2026.
Kaynak: Xinhua