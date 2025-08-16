Şam'da Araç Patlaması: Can Kaybı Yok, Hasar Var

Suriye'nin başkenti Şam'ın Meze bölgesinde atıl bir araca yerleştirilen bomba infilak etti. Patlamada can kaybı yaşanmazken, çevrede hasar meydana geldi. Güvenlik güçleri olay yerinde inceleme başlattı.

Suriye'nin başkenti Şam'da bir araçta meydana gelen patlamada çevrede zarar oluştu.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'ya göre, Şam'ın Meze bölgesinde atıl bir araca yerleştirilen bomba infilak etti.

Patlamada can kaybı yaşanmazken, çevrede hasar meydana geldi.

Olay yerine sevk edilen güvenlik güçleri bölgede inceleme başlattı. Patlamanın faillerine yönelik henüz bir açıklama yapılmadı.

Patlamanın olduğu bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.

Kaynak: AA / Ömer Koparan - Güncel
