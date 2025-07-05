Salzburg'da Küçük Uçak Düşmesi: 4 Kişi Hayatını Kaybetti

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Avusturya'nın Salzburg eyaletinde meydana gelen küçük uçak kazasında, ormanlık alana düşen uçaktaki 4 kişi hayatını kaybetti. Olay yerinde küçük çaplı yangın çıkarken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Avusturya'nın Salzburg eyaletine bağlı Pinzgau bölgesinde küçük bir uçağın ormanlık araziye düştüğü bildirildi.

Kamu yayıncı kuruluşu ORF'nin haberine göre, itfaiye yetkilisi Klaus Portenkirchner, küçük uçağın, Pinzgau'daki ormanlık bir araziye düştüğünü aktardı.

Portenkirchner, uçağın düştüğü ormanlık alanda küçük çaplı bir yangın çıktığını, ancak itfaiye ekiplerinin olay yerine intikal ettikten sonra bu yangını söndürdüğünü belirtti.

4 kişi hayatını kaybetti

Polis, Almanya'nın Münih kentine bağlı bir bölgeden havalanan küçük uçağın Pinzgau'da düşmesinin ardından bölgenin çevresinin kapatılarak arama çalışmaları yürütüldüğünü açıkladı.

Olayda uçakta bulunan 4 kişinin hayatını kaybettiğini aktaran polis, yaşamını yitirenlerden 3'ünün erkek, birinin kadın olduğunu duyurdu.

Kaynak: AA / Salih Okuroğlu - Güncel
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