Salzburg'da Küçük Uçak Düşmesi: 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Avusturya'nın Salzburg eyaletine bağlı Pinzgau bölgesinde küçük bir uçağın ormanlık araziye düştüğü bildirildi.

Kamu yayıncı kuruluşu ORF'nin haberine göre, itfaiye yetkilisi Klaus Portenkirchner, küçük uçağın, Pinzgau'daki ormanlık bir araziye düştüğünü aktardı.

Portenkirchner, uçağın düştüğü ormanlık alanda küçük çaplı bir yangın çıktığını, ancak itfaiye ekiplerinin olay yerine intikal ettikten sonra bu yangını söndürdüğünü belirtti.

4 kişi hayatını kaybetti

Polis, Almanya'nın Münih kentine bağlı bir bölgeden havalanan küçük uçağın Pinzgau'da düşmesinin ardından bölgenin çevresinin kapatılarak arama çalışmaları yürütüldüğünü açıkladı.

Olayda uçakta bulunan 4 kişinin hayatını kaybettiğini aktaran polis, yaşamını yitirenlerden 3'ünün erkek, birinin kadın olduğunu duyurdu.