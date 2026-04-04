Haberler

Avusturya'da 2. Türk Kültür Fuarı başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avusturya'nın Salzburg kentinde düzenlenen 2. Türk Kültür Fuarı, resmi açılış töreniyle başladı. Fuar, Türk kültürünü tanıtmayı ve toplumlar arası etkileşimi güçlendirmeyi amaçlayan çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Avusturya Linz İslam Federasyonu (ALIF) tarafından Salzburg'da düzenlenen fuarın resmi açılışına Aksaray Valisi Murat Duru, Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Gürsel Dönmez, ALIF Başkanı Murat Başer ile çok sayıda ziyaretçi katıldı.

Resmi açılış töreni, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan "2. Türk Kültür Fuarı" kapsamında kültür ve sanat alanında çeşitli etkinlikler yapıldı.

ALIF Başkanı Başer, yaptığı açılış konuşmasında, fuarın Türk kültürünün tanıtılması ve toplumlar arası etkileşimin güçlendirilmesi açısından önemli bir platform sunduğunu belirtti.

Başer, etkinliğin aynı zamanda iki ülke arasındaki kültürel ve sosyal bağların güçlendirilmesine de katkı sağladığını ifade etti.

Programda ayrıca Türk Kültür Fuarı ile ALIF'in faaliyetlerine ilişkin tanıtım videosu gösterildi.

Fuarda, Türk geleneksel el sanatlarının tanıtıldığı stantlar kuruldu, Türk mutfağına ait lezzetler katılımcıların beğenisine sunuldu.

Etkinlikte ayrıca akademisyen ve yazarların katıldığı söyleşiler oldu.

Çocuklara yönelik Nasreddin Hoca, Karagöz ile Hacivat ve çeşitli sahne etkinlikleri yapılan fuarda, Türk halk oyunları ve performans gösterileri sahnelendi.

Fuar, çeşitli etkinliklerle 6 Nisan Pazartesi'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Salih Okuroğlu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

