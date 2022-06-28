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Saltukova'da cadde ve tarım arazileri sular altında kaldı

İhlas Haber Ajansı - Gülcan Çolak - Güncel
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Saltukova'da cadde ve tarım arazileri sular altında kaldıZONGULDAK Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Saltukova beldesinde iki gündür devam eden sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Saltukova'da cadde ve tarım arazileri sular altında kaldı

ZONGULDAK Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Saltukova beldesinde iki gündür devam eden sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Belde de cadde ve tarım arazileri sular altında kaldı.

Yoğun yağış sonrası yükselen sel suları belde esnafı ve vatandaşlara zor anlar yaşadı. Beldenin merkezi ve köy yolları adeta dere yatağına dönüştü. Son 1 saattir su seviyesinin yükselmesinin durduğu bölgede Saltukova'da esnaflarından Umut Celal Yılmazer, "Saat 05.00 sıralarına kadar sıkıntı yoktu ama barajdaki arızadan dolayı gelen suyla ırmak taştı. Geceden beri herkes teyakkuzda. Ana caddeler ve ana har teller suyla kaplı. Beldenin 4/3 sularla kaplandı. Burası Atatürk Caddesi burada durum daha da kötü. Toplu konutlarda sular altında kaldı ve büyük sorunlar yaşamamak için elektrik kesintisi yaşıyoruz. Yağmurun dinmesiyle su seviyesinin yükselmesi şimdilik durdu. Herkes seferber oldu çalışıyor ama durumumuz kötü. Maddi hasarımız çok yok. Yetkililer bize baraj konusunda bilgi vermiyor. Irmak kapasitesi yüzde on aşmış durumunda ne olacağına bakacağız. Akşamı bekliyoruz."

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

İhlas Haber Ajansı / Gülcan Çolak - Güncel

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