Salt'ın endüstri mirasına odaklanan araştırma projesi 18 Nisan'da başlayacak

Salt, Türkiye'nin endüstri mirasına odaklanan 'Türkiye'de Üretim Mekanları: Endüstriyel Mirası Belgelemek' adlı yeni araştırma projesini 18 Nisan'da düzenlenecek yuvarlak masa buluşmasıyla başlatacak. Proje, fabrika ve endüstri yerleşkelerinin belgelenmesini amaçlıyor.

Projeyle üretim biçimlerini ve gündelik hayat pratiklerini yansıtan fabrika ile endüstri yerleşkelerinin belgelenmesi amaçlanıyor.

Hızlı mülkiyet değişimi, özelleştirme ve yeniden işlevlendirme gibi süreçlerle karşı karşıya kalan bu yapıların fiziksel özellikleri ile toplumsal bellekteki izleri, arşiv materyalleri ve sözlü tarih çalışmalarıyla kayıt altına alınacak.

Projenin tanıtımı ve güncel tartışmalara zemin oluşturması amacıyla Salt Galata'da düzenlenecek yuvarlak masa buluşmasına Mehmet Saner, Eda Yiğit, Hakan Koçak, Günseli Baki, Yücel Tunca ve Hande Ceylan konuşmacı olarak katılacak.

Etkinlik 14.00'te başlayacak. Sunumların ardından genel tartışma oturumuyla sona erecek program, herkesin katılımına açık ve ücretsiz gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA / Ahmet Esad Şani
