Şalpazarı'nda Trafik Kazası: 2 Ölü
Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde bir hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu muhtar Mustafa Diner ve yanındaki kişi hayatını kaybetti.
Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Mustafa Diner yönetimindeki 61 HJ 730 plakalı hafif ticari araç, Güdün Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ile jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, sürücü ile yanında bulunan Mehmet Diner'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Öte yandan, hayatını kaybeden Mustafa Diner'in ilçeye bağlı Güdün Mahallesi'nin muhtarı olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Turgay İkinci - Güncel