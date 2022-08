Salman Rüşdi'ye saldıran kişinin New Jersey'deki evinde arama yapıldı

NEW ABD'nin New York eyaletindeki bir konferansta bıçaklanarak hastaneye kaldırılan "Şeytan Ayetleri" kitabının yazarı Salman Rüşdi'ye (75) saldıran 24 yaşındaki Hadi Matar'ın New Jersey'nin Fairview kasabasındaki evinde polis arama yaptı.