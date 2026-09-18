Salıpazarı'nda öğrenciler 'Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın' etkinliğinde buluştu

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Samsun'un Salıpazarı ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığının "Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın" teması kapsamında etkinlik düzenlendi.

Salıpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen etkinliklere öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Etkinliklerde öğrenciler tarafından hazırlanan çalışmalarla barış, kardeşlik ve çocukların güvenli bir ortamda yaşamasının önemine dikkat çekildi.

Program kapsamında öğrencilerin, savaşların çocuklar üzerindeki etkileri ile çocuk hakları konusunda farkındalık kazanmalarının amaçlandığı belirtildi.

Kaynak: AA