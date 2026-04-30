Salıpazarı'nda Kut'ül Amare Zaferi'nin 110. yılı kutlandı

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde, Kut'ül Amare Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

Hasan Çelebi Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi tarafından gerçekleştirilen programa Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Karadağ, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerim Toraman, AK Parti İlçe Başkanı Ömer Minuz, MHP İlçe Başkanı Hakan Düzenli, belediye meclis üyeleri, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Programda, Kut'ül Amare Zaferi'nin tarihi önemi vurgulanarak, milli birlik ve beraberlik ruhunun gelecek nesillere aktarılmasının önemi ifade edildi.

Etkinlikler kapsamında zafer, saygı ve minnetle anıldı.

Programın hazırlanmasında emeği geçen okul idarecileri, öğretmenler ve öğrencilere teşekkür edildi.