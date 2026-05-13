Salıpazarı'nda Kurban Bayramı öncesi hayvan hareketliliğine yönelik denetim yapıldı

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde, Kurban Bayramı öncesi hayvan hareketliliğine yönelik denetimler, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştiriliyor. Kontrollerde hayvanların sağlık raporları ve belgeleri inceleniyor.

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde, Kurban Bayramı öncesi hayvan hareketliliğine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Salıpazarı Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Genelgesi kapsamında yürütülen çalışmalar doğrultusunda ilçe genelinde yol kontrolleri devam ediyor.

Kurban Bayramı öncesinde artış gösteren hayvan sevklerinin kontrol altına alınması amacıyla gerçekleştirilen uygulamada, kolluk kuvvetleri ile veteriner hekimler koordineli şekilde görev yapıyor.

Denetimlerde hayvanların sağlık raporları, küpe ve sevk belgeleri kontrol edilirken, bulaşıcı hayvan hastalıklarının önlenmesi ve vatandaşların sağlıklı kurbanlık hayvanlara ulaşabilmesi hedefleniyor.

Yetkililer, üreticilerin ve hayvan sevki yapan vatandaşların gerekli belgeleri eksiksiz şekilde bulundurmalarının önemine dikkati çekerek, bayram süresince denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Sait Kuzu
