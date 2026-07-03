Salıpazarı'nın kestane ormanları havadan görüntülendi

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde bulunan kestane ormanları, ağaçların çiçeklenmesiyle yeşilin farklı tonlarına büründü.

İlçenin önemli doğal zenginlikleri arasında yer alan kestane ormanları, geniş alanı kaplayan yapısı ve doğal güzelliğiyle dikkati çekti.

Salıpazarı'nın coğrafi işaret tescilli ürünlerinden kestane balının büyük bölümü, Tacalan, Yayla ve Karacaören mahallelerindeki ormanlarda üretiliyor.

Kestane ağaçlarının çiçek açtığı dönemde arıcılar, bal üretimi için kovanlarını ormanların içindeki uygun alanlara yerleştiriyor.

Arılar tarafından kestane çiçeklerinden toplanan nektar, kendine özgü aroması, koyu rengi ve yoğun tadıyla bilinen Salıpazarı kestane balına dönüşüyor.

İlçedeki arı yetiştiricileri, kestane ağaçlarının çiçeklenme dönemini yakından takip ederek kovanların bakımını gerçekleştiriyor.

Hava şartları ve çiçeklenme süreci, sezon boyunca elde edilecek balın veriminde belirleyici oluyor.

Dronla görüntülenen, doğal yapısını büyük ölçüde koruyan kestane ormanları, bal üretiminin yanı sıra oluşturduğu manzarayla bölgenin önemli değerleri arasında bulunuyor.