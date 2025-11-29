Salıpazarı'nda Gıda İşletmeleri Denetlendi

Salıpazarı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçede faaliyet gösteren gıda işletmelerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

İlçe genelinde yürütülen denetimlerde işletmelerin hijyen koşulları, ürünlerin son kullanma tarihleri, depolama ve satış standartları kontrol edildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü kontrolör ekiplerince yapılan denetimlerde, mevzuata uygunluk denetlendi ve eksiklik tespit edilen işletmelere gerekli uyarılar yapıldı.

Yetkililer, gıda güvenliğinin sağlanması için denetimlerin periyodik olarak sürdürüleceğini belirti.