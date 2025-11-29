Haberler

Salıpazarı'nda Gıda İşletmeleri Denetlendi

Güncelleme:
Salıpazarı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki gıda işletmelerini denetleyerek hijyen, son kullanma tarihleri ve depolama standartlarını kontrol etti. Eksiklik tespit edilen işletmelere uyarılarda bulunuldu.

Salıpazarı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçede faaliyet gösteren gıda işletmelerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

İlçe genelinde yürütülen denetimlerde işletmelerin hijyen koşulları, ürünlerin son kullanma tarihleri, depolama ve satış standartları kontrol edildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü kontrolör ekiplerince yapılan denetimlerde, mevzuata uygunluk denetlendi ve eksiklik tespit edilen işletmelere gerekli uyarılar yapıldı.

Yetkililer, gıda güvenliğinin sağlanması için denetimlerin periyodik olarak sürdürüleceğini belirti.

Kaynak: AA / Sait Kuzu - Güncel
