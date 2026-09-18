Salıpazarı'nda Gaziler Günü kutlandı

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Samsun'un Salıpazarı ilçesinde Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Salıpazarı Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı çelenkleri Atatürk Anıtı'na sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Burak Bozbıyık, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Program, öğrencilerin Gaziler Günü dolayısıyla hazırladıkları şiirleri okumasıyla sona erdi.

Törene Kaymakam İbrahim Cesur, Belediye Başkanı Refaettin Karaca, İlçe Jandarma Komutan Vekili Astsubay Kıdemli Üstçavuş Fatih Üstünsoy, İlçe Emniyet Amiri Nevzat Şahin, AK Parti Salıpazarı İlçe Başkanı Ömer Minuz ile kurum amirleri, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA