Salıpazarı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlandı
Salıpazarı ilçesinde Cumhuriyet'in 102. yılı dolayısıyla düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda öğrencilerin hazırladığı gösteriler sahnelendi ve yarışı kazanan öğrencilere ödüller verildi.
Salıpazarı ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile Cumhuriyet'in 102. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.
Salıpazarı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen programda saygı duruşundu bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Kaymakam Ahmet Faruk Beyazıt yaptı.
Programda öğrencilerin hazırladığı şiirler, oratoryo ve gösteriler sergilendi, Cumhuriyet konulu yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Kutlamalar, geçit töreniyle sona erdi.
Törene Belediye Başkanı Refaettin Karaca, İlçe Jandarma Komutan Vekili Üsteğmen Hüseyin Talav, İlçe Emniyet Amiri Nevzat Şahin, AK Parti İlçe Başkanı Ömer Minuz, MHP İlçe Başkanı Hakan Düzenli ile vatandaşlar katıldı.