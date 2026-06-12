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Salıpazarı'na hava ambulansı için helikopter pisti yapılıyor

Salıpazarı'na hava ambulansı için helikopter pisti yapılıyor
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Samsun'un Salıpazarı ilçesinde, hava ambulanslarının iniş yapabilmesi için Tahnal Mahallesi'nde helikopter pisti yapımına başlandı. Belediye Başkanı Karaca, zorlu arazi şartlarında acil hastalara daha hızlı ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde hava ambulanslarının iniş yapabilmesi için helikopter pisti yapımına başlandı.

Salıpazarı Kaymakamlığı ve Salıpazarı Belediyesi iş birliğiyle Tahnal Mahallesi'nde yapımına başlanan pistte beton dökme çalışmaları sürüyor.

İlçede daha önce Bereket Mahallesi'ne yapılan helikopter pistinin ardından ikinci pistin dağlık arazi yapısı ve ulaşımın güç olduğu Tahnal Mahallesi'ne kazandırılacağı belirtildi.

Çalışmaları inceleyen Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca, zorlu arazi şartlarında acil hastalara daha hızlı ulaşılabilmesi amacıyla pistin yapıldığını belirtti.

Karaca, "Tahnal Mahallemize, Kaymakamlığımızla iş birliği içerisinde helikopter pisti kazandırıyoruz. Acil durumlarda hava ambulanslarının bölgemize daha hızlı ulaşmasını hedefliyoruz. İlçemize hayırlı olsun." dedi.

Kaynak: AA / Sait Kuzu
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