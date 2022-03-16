Salihli'nin ulaşım güvenliği artacak

SALİHLİ, MANİSA (Bültenler) - Poyrazdamları Mahallesi'ne yapılacak olan köprü yaklaşık 25 mahalleyi Salihli ilçe merkezine ve Gördes ilçesine bağlamasının yanında, Akhisar-Gölmarmara-Ankara karayoluna da ulaşımı güvenli hale getirecek.

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Mart ayı Toplantısı'nda Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Salihli Belediyesi arasında ikinci bir köprü yapımı için protokol imzalandı. Protokole imzalar Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda tarafından atıldı. Yapılan protokol kapsamında 30 kilometrelik Eldelek, Poyrazdamları, Poyraz, Hacıhıdır, Gördes ilçesi güzergahındaki tarımsal sulamada kullanılan sulama kanalının kesiştiği noktaya Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Salihli Belediyesi ortaklığıyla yapılacak olan köprü ile 25 mahalle ve bağlısını Salihli ilçe merkezine ve Gördes ilçesine bağlamasıyla birlikte aynı zamanda da Akhisar-Gölmarmara-Ankara karayoluna da ulaşımı daha güvenli bir şekilde sağlayacak. Protokol imza töreni sonrasında Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, yapılacak köprüyle ilgili olarak verdiği bilgilerde, "Yapımını sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımızla ortak yapma kararı aldık. Onun protokolünü imzaladık. Değerli başkanımıza hem Salihli'yi Gördes'e bağlayacak olan Poyrazdamları yolu üzerindeki eskiyen köprünün yanına bir köprü yapmayı protokole bağladık. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e çok teşekkür ediyoruz. Salihli'mize hayırlı olsun diyoruz" dedi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de yapılan protokolün Salihli ilçesine hayırlı olması temennisinde bulundu.

Bültenler / Güncel