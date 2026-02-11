Haberler

Manisa'da fuhuş operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Manisa'nın Salihli ilçesinde bir masaj salonuna düzenlenen fuhuş operasyonunda 2 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine düzenlenen operasyonda 'fuhşa aracılık, yer temini ve zorlama' suçlarıyla gözaltına alınan zanlılar adliyeye sevk edildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde masaj salonuna düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, ilçe merkezindeki masaj salonunda fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine operasyon başlattı.

Operasyonda, "fuhşa aracılık, yer temini ve zorlama" suçlamasıyla M.B. (33) ve R.N. (31) gözaltına alındı.

Ekipler, fuhuş yaptırıldığı belirlenen 3 kişi hakkında da işlem başlattı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Onay Ozan - Güncel
