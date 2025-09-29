Haberler

Salihli'de Trafik Kazası: 5 Ölü, 6 Yaralı

Manisa'nın Salihli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin karşı şeride geçerek kamyonetle çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere sevk edildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Salihli'nin Caferbey Mahallesi yakınlarında bir otomobil, henüz bilinmeyen nedenle karşı şeride geçerek kamyonetle çarpıştı.

Kazada otomobildeki 5 kişi hayatını kaybetti, kamyonetteki 6 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Plakaları ve sürücüleri öğrenilemeyen araçlardaki kişilerin kimliklerini belirleme çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Onay Ozan - Güncel
