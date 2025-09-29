Salihli'de Trafik Kazası: 5 Ölü, 6 Yaralı
Manisa'nın Salihli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin karşı şeride geçerek kamyonetle çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere sevk edildi.
Manisa'nın Salihli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre Salihli'nin Caferbey Mahallesi yakınlarında bir otomobil, henüz bilinmeyen nedenle karşı şeride geçerek kamyonetle çarpıştı.
Kazada otomobildeki 5 kişi hayatını kaybetti, kamyonetteki 6 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Plakaları ve sürücüleri öğrenilemeyen araçlardaki kişilerin kimliklerini belirleme çalışmaları sürüyor.