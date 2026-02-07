Salihli'de sağanak sonrası köprü yıkıldı, yollar kapandı
Gediz Nehri'nin taşması sonucu su basan Yeşilova Mahallesi'nde evlerinde mahsur kalan vatandaşlar, traktörlerle güvenli noktalara taşındı. Durasıllı Mahallesi'nde de taşkın nedeniyle birçok ev ve iş yeri su altında kaldı.
MAHSUR KALAN VATANDAŞLAR TRAKTÖRLERLE KURTARILDI
Salihli ilçesinde Gediz Nehri'nin taşması sonucu su basan Yeşilova Mahallesi'nde evlerinde mahsur kalanlar traktörlerle kurtarılarak güvenli noktalara taşındı. Ayrıca ahırlar da sular altında kaldı. Mahallede su tahliye ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Durasıllı Mahallesi'nde ise taşkın nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.
Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel