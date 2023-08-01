Salihli'de Sokak Köpeği Av Tüfeğiyle Öldürüldü

Salihli ilçesinde bir sokak köpeği av tüfeğiyle öldürüldü. Polis, saldırganın tespit edilip yakalanması için çalışma başlattı. Hayvansever Nazire Albaş şikayetçi oldu.

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, bir sokak köpeği av tüfeğiyle öldürüldü. Polis; köpeğe ateş edip, öldüren kişinin tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Taytan Mahallesi TOKİ Konutları mevkisinde meydana geldi. Hayvansever Nazire Albaş'ın bir sokak köpeğini beslediği sırada, kimliği belirsiz bir kişi tarafından av tüfeğiyle ateş edildi. Saldırgan olay yerinden kaçarken, sırtına 10 saçma isabet eden sokak köpeği yaralandı. Salihli Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülen köpek, veterinerlerin müdahalesine rağmen öldü.

Hayvansever Nazire Albaş, "Saat 21.00 sıralarıydı. Bu bölgede bulunan sokak hayvanlarını besliyordum. Saldırıya uğrayan köpeğe mama vermiştim. İki, üç adım uzaklaşmıştım ki ateş edildi. Yaralanan köpeği veterinere götürdük ancak kurtarılamadı. Gerçekten çok üzgünüm. Bu saçmalar bana da isabet edebilirdi. Sorumlunun tespit edilip, yakalanması için şikayetçi oldum" dedi. Polis, olayın şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.