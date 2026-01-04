Salihli'de sahte içki operasyonunda 1 gözaltı
Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri, sahte içki ve makaron üreten bir kişiyi gözaltına aldı. Adreste 25 litre sahte içki ve 620 makaron ele geçirildi.
Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen operasyonda sahte içki ve makaron ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mersindere Mahallesi'nde yaşayan A.C'nin evinde sahte içki ürettiği bilgisine ulaştı.
Adrese düzenlenen baskında 25 litre sahte içki ile 620 makaron, 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Şüpheli gözaltına alındı.