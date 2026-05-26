Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü, arkadaşı yaralandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir kavşakta otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü 15 yaşındaki Araz İzgün hayatını kaybetti, yanındaki 14 yaşındaki arkadaşı F.E.Y. yaralandı. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, kavşakta otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Araz İzgün (15) yaşamını yitirdi, beraberindeki arkadaşı F.E.Y. (14) yaralandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Kurtuluş Mahallesi 260 Sokak'ta meydana geldi. Salihli Rüştü Akbıyıkoğlu Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Araz İzgün'ün kullandığı 45 AOA 335 plakalı motosiklet ile O.I. (45) yönetimindeki 45 ACA 101 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü İzgün ile arkasındaki arkadaşı F.E.Y. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı 2 çocuk ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan motosiklet sürücüsü Araz İzgün, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü O.I.'yı gözaltına alan polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
