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Salihli'de kayıp çiftçi üzüm bağında ağır yaralı bulundu

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Salihli ilçesinde kayıp başvurusu yapılan çiftçi Mustafa Akcan, üzüm bağında ağır yaralı olarak bulundu. Hastaneye kaldırılan Akcan, hayatını kaybetti.

MANİSA'nın Salihli ilçesinde yakınları tarafından kayıp başvurusu yapılan ve yaklaşık 100 kişilik bir ekip tarafından aranan çiftçi Mustafa Akcan (63), üzüm bağında ağır yaralı olarak bulundu. Traktörünün devrilmesi sonucu yaralandığı belirlenen Akcan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında ilçeye bağlı Yenipazar Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçi Mustafa Akcan'dan haber alamayan yakınları, jandarmaya gidip, kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Asayiş, Trafik, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve cezaevi sevk mangasından oluşan 100 personelin katılımıyla arama kurtarma çalışması başlatıldı. Akcan, evine 3 kilometre mesafedeki üzüm bağında traktörü devrilmiş, yaralı halde bulundu. Sağlık ekipleri tarafından ilçedeki bir özel hastaneye kaldırılan Akcan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Mustafa Akcan Hisarcık Salihli Olay Kaza Yaşam Güncel Haberler

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