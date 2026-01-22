Haberler

Kamyonun çarptığı yaya öldü; kaza kamerada

Manisa'nın Salihli ilçesinde, karşıya geçerken kamyonun çarptığı 77 yaşındaki Osman Aktaş hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

MANİSA'nın Salihli ilçesinde kamyonun çarptığı Osman Aktaş (77), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde İzmir-Ankara D300 kara yolu Bülent Ecevit Köprülü Kavşağı girişinde meydana geldi. Salihli'den Kula yönüne giden E.G. yönetimindeki 45 AGL 582 plakalı kamyon, yolun karşısına geçmeye çalışan Osman Aktaş'a çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Aktaş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Özel Medigüneş Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Osman Aktaş, doktorların tüm müdahalelerine karşın yaşamını yitirdi.

Güvenlik kameralarına yansıyan kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
