Salihli'de kamyonla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Manisa'nın Salihli ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil kamyona çarparak bir kişinin ölümüne neden oldu, bir kişi ise yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Aydoğan Vatan (44) idaresindeki 10 VL 080 plakalı otomobil, Salihli-Köprübaşı kara yolu Dombaylı Mahallesi'nde E.K'nin (63) kullandığı 45 TL 919 plakalı kamyonla çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü Vatan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada yaralanan kamyon sürücüsü E.K. ise Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.