Haberler

Manisa'da kamyonun çarptığı yaya öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Salihli ilçesinde 77 yaşındaki Osman Aktaş, yolun karşısına geçerken bir kamyonun çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı, kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde kamyonun çarptığı kişi hayatını kaybetti.

E.G. idaresindeki 45 AGL 582 plakalı kamyon, Salihli-Kula kara yolunun Atatürk Mahallesi yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Osman Aktaş'a (77) çarptı.

İlçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Aktaş, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Kamyon sürücüsü E.G. ise gözaltına alındı.

Öte yandan kaza anı, çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Onay Ozan - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'da olan biteni takip ediyoruz, dış müdahaleye karşıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan olayların dinmediği İran'la ilgili net tavır
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rezervlerde tarihi rekor: 205 milyar dolara ulaştı

Bakan Şimşek müjdeyi verdi! 2026 rekorla başladı
Polis korkusu yaşayan Merve Taşkın Türkiye'yi terk etti

Polis korkusu yaşayan ünlü fenomen Türkiye'den kaçar gibi gitti
Icardi, Atletico Madrid maçının sinirini Wanda Nara'dan çıkardı

Icardi, Atletico Madrid maçının sinirini Wanda'dan çıkardı
Görüntü Türkiye'den! Videoyu izleyenler 'Bunlar nasıl çocuk?' demeden edemiyor

Videoyu izleyenler "Bunlar nasıl çocuk?" demeden edemiyor
Rezervlerde tarihi rekor: 205 milyar dolara ulaştı

Bakan Şimşek müjdeyi verdi! 2026 rekorla başladı
Hakan Fidan'dan Barış Kurulu çıkışı: Atılması gereken çok fazla adımlar var

Hakan Fidan Davos'ta Barış Kurulu sorusuna böyle yanıt verdi
İlçe adeta buzul çağını yaşıyor! İşte Türkiye'nin en soğuk noktası

İlçe adeta buzul çağını yaşıyor! İşte Türkiye'nin en soğuk noktası