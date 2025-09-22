Haberler

Salihli'de Eğlence Mekanlarına Denetim: Silah ve Suçlular Ele Geçirildi

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri eğlence mekanlarına yönelik denetim gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda bir tabanca, üç av tüfeği ve çok sayıda fişek ele geçirildi, ayrıca aranan iki kişi yakalandı.

Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla Adala, Sart, Çaltılı, Mersindere, Durasıllı ve Karapınar mahallelerindeki eğlence merkezlerini denetledi.

Denetimlerde 127 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı. Aramalarda 1 tabanca, 3 av tüfeği ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Öte yandan çeşitli suçlardan aranan 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
