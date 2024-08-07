Salihli'de Dombaylı Mahallesi'ne sağlıklı içme suyu sağlandı

Salihli'de Dombaylı Mahallesi'ne sağlıklı içme suyu sağlandı
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Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Salihli ilçesine bağlı Dombaylı Mahallesi'nin su sıkıntısını çözmek ve hanelere daha sağlıklı ve verimli içme suyu sağlamak amacıyla sondaj çalışması yaptı.

(MANİSA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Salihli ilçesine bağlı Dombaylı Mahallesi'nin su sıkıntısını çözmek ve hanelere daha sağlıklı ve verimli içme suyu sağlamak amacıyla sondaj çalışması yaptı.

MASKİ Genel Müdürlüğü, hanelere ulaşan içme suyunun yeterli gelmemesi ve kalitesindeki bozukluk nedeniyle sıkıntı yaşayan Salihli ilçesine bağlı Dombaylı Mahallesi'nde sondaj çalışması yaptı. Sondaj çalışmasının ardından saniyede 5 litre verime sahip suya ulaşıldı.

Dombaylı Mahalle Muhtarı Atagün Özer, "Mahallemize ulaşan suyun kalitesinde çok bozukluklar vardı. Yani içme suyu tüketilecek standartlarda değildi. Mahalleli hazır su kullanıyordu. Bu durumu Ferdi Başkanım ve Mazlum Başkanıma ilettik. Onların da destekleriyle su sorununu çözüldü. Gayet kaliteli ve daha verimli suya kavuştuk. Emek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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