Haberler

Manisa'da çekiciye bağlı kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı

Manisa'da çekiciye bağlı kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı
Güncelleme:
Manisa'nın Salihli ilçesinde çekiciye bağlı arızalı bir kamyon şarampole devrildi. Kazada sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde çekiciye bağlı arızalı kamyonun şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

G.C. (36) yönetimindeki 45 AOM 128 plakalı çekiciye bağlanan 45 G 80748 plakalı arızalı kamyon, Beylikli Mahallesi yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle şarampole devrildi.

Kazada, kamyonun sürücü koltuğundaki S.H.B. (21) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

S.H.B, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Onay Ozan - Güncel
