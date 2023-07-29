Salamura Zeytin Tankına Girip Zeytinleri Sepetleyen Şahıs Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı

Manisa'da salamura zeytin tankına girerek zeytinleri çıplak bir şekilde sepetleyen şahıs, polis tarafından gözaltına alındı. Şahıs, eğlence amaçlı yaptığını söyleyerek suçunu itiraf etti. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca işletme, görüntülerin çekildiği talimatıyla mühürlenerek faaliyetten menedildi ve işletme sahibine idari ceza uygulandı.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

Manisa'da, salamura zeytin tankının içine girerek zeytinleri çıplak bir şekilde sepetleyen ve polis tarafından gözaltına alınan Muharrem A. (42), işlemleri için jandarmaya teslim edildi. Muharrem A. ifadesinde suçunu itiraf ederken, bunu eğlence amaçlı yaptığını söylediği öğrenildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Muharrem A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, Cumhuriyet Savcılığı talimatı ile görüntülerin çekildiği işletme Akhisar İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince mühürlenerek faaliyetten menedildi, işletme sahibi hakkında idari ceza uygulandı.

Ersan ERDOĞAN/ MANİSA,