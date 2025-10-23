Haberler

Saksağan Dağı'nda Mahsur Kalan Jeoloji Mühendisleri Kurtarıldı

Güncelleme:
Antalya'nın Akseki ilçesinde araştırma yapmak üzere Saksağan Dağı'na çıkan iki jeoloji mühendisi, yönlerini kaybederek mahsur kaldı. Hava karardıktan sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan mühendisler, askeri helikopterle kurtarıldı ve sağlık durumları iyi olduğu bildirildi.

Antalya'nın Akseki ilçesinde araştırma yapmak için çıktıkları Saksağan Dağı'nda mahsur kalan iki jeoloji mühendisi, askeri helikopterle kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, jeoloji mühendisleri Cihan Yalçın ve Murat Cömert, bölgedeki jeolojik yapıyı incelemek amacıyla dün Kuyucak Mahallesi sınırlarındaki 2 bin 200 metre rakımlı Saksağan Dağı'na çıktı.

Araştırma sırasında yönlerini kaybeden mühendisler, hava karardıktan sonra dönüş yolunu bulamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

İhbar üzerine bölgeye, Antalya Büyükşehir Belediyesi Akseki İtfaiye Amirliği ekipleri ile jandarma arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, zorlu arazi koşullarında yaklaşık 5 saat süren yürüyüşün ardından iki mühendise ulaştı. Konya 3. Ana Jet Üssü'nden havalanan askeri helikopterle bu sabah mahsur kaldıkları yerden alınan Yalçın ve Cömert, Akseki Komando Jandarma Tabur Komutanlığı'na ulaştırıldı.

Kontrollerinin yapılması için Akseki Devlet Hastanesi'ne götürülen iki mühendisin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Vahit Hamdi Öz - Güncel
