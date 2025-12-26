Antalya'da nefes kesen tatbikat; teleferikte mahsur kalanlar kurtarıldı

ANTALYA'nın Konyaaltı ilçesi Saklıkent Kayak Merkezi'nde, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Tim Komutanlığı koordinesinde, teleferikte mahsur kalanları kurtarma tatbikatı başarıyla tamamlandı.

Afet ve Acil Durum Antalya İl Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, UMKE, Milli Eğitim Müdürlüğü ile bazı kamu kurumları ve sivil topum örgütlerinden personelin katılımıyla gerçekleştirilen tatbikatı; İl Jandarma Komutan vekili Jandarma Albay Tuncay Caferoğlu, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Ali Uslu, AFAD İl Müdürü Necmi Erçin ve ilgili kamu kurumlarının yöneticileri birlikte takip etti.

HALATLARLA KAZAZEDELERE ULAŞTILAR

Tatbikat senaryosuna göre, Konyaaltı Sahili'ne yaklaşık 1 saat mesafede 2200 rakımdaki Saklıkent Kayak Merkezi'nde, kayak dönemi öncesinde, teleferikteki arıza nedeniyle mahsur kalan 14 kişiye, JAK ekipleri tarafından müdahale edildi. JAK ekipleri, bazıları yaralı da olan kazazedelere, direklere tırmanıp, halatları kullanarak ulaştı. Ardından aşağıda bekleyen sağlık ve diğer kurtarma ekiplerinin yardımıyla indirilen kazazedeler, ambulanslara taşındı.

'HER TÜRLÜ AFETE HAZIRLIK ÇALIŞMALARIMIZI YAPIYORUZ'

Başarıyla tamamlanan tatbikatın ardından açıklama yapan İl Jandarma Komutan vekili Jandarma Albay Tuncay Caferoğlu, "Afetlerle sürekli yüz yüze olduğumuz ülkemizde, bunlarla mücadele etmenin de en güzel, en kolay yolu sürekli hazır bulunmaktır. Bu yaptığımız tatbikatlarla her türlü afete hazırlık çalışmalarımızı yapıyoruz. Tüm kurumlarımızla vatandaşlarımızın karşılaşabileceği her türlü tehdit ve tehlikelere karşı gerekli çalışmaları yapıyoruz. Umuyoruz ki doğal afetlerle veya bu tür kazalarla karşılaşmayalım. Karşılaştığımız zaman da biz gerek kolluk kuvvetleri gerek kurtarma ekipleri gerek gönüllü kurtarma ekipleri olarak her zaman bu tip faaliyetlere hazırız" dedi.

'AMACIMIZ, ORTAK DİL VE TEKNİK YAKLAŞIM'

Tatbikatın sunumunu gerçekleştiren Jandarma Astsubay Başçavuş Mahir Akdemir, "Ülkemiz coğrafi yapısı, dört mevsimin aynı anda yaşanabildiği iklim şartları ve yoğun insan hareketliliği nedeniyle her an, her türlü afet ve kazaya açık bir ülkedir. Özellikle kış turizminin yoğun olduğu bölgelerde, teleferik ve benzeri telli sistemlerde yaşanabilecek olası arızalar hızlı, koordineli ve yüksek teknik bilgi gerektiren müdahaleleri zorunlu kılmaktadır. Bu tatbikatın en temel hedefi, kamu kurumları, STK'lar ve gönüllü ekipler arasında ortak bir dil, ortak bir teknik yaklaşım ve emniyet odaklı bir kurtarma kültürü oluşturmaktır" diye konuştu.

