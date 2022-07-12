Saklıkent Kanyonu'nda bayram tatili yoğunluğu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Saklıkent Kanyonu'nda bayram tatili yoğunluğu

AA - Ali Rıza Akkır - Güncel
 - Güncelleme:

Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki Saklıkent Kanyonu'nda, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşandı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki Saklıkent Kanyonu'nda, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşandı.

Çamur banyosu ve rafting gibi etkinliklerin yapılabildiği kanyona girmek isteyen tatilciler uzun kuyruklar oluşturdu.

Hava sıcaklığının 33 derece ölçüldüğü ilçede bazı ziyaretçiler kanyonun soğuk suyunda serinledi.

Akıntının fazla olduğu yerlere konulan halat yardımıyla kanyona giren tatilciler, dar ve yüksek kayalıklar arasında ilerlemeye çalıştı.

Saklıkent Kanyonu İşletme Müdürü Ramazan Yantır, gazetecilere, bayramın ilk üç günü kanyonu yaklaşık 30 bin kişinin ziyaret ettiğini söyledi.

Tatil dolayısıyla ziyaretçilerin ağırlıklı olarak yerli turistlerden oluştuğunu belirten Yantır, "Uzunluğu 18 kilometre olan kanyon, Antalya ile Muğla'yı birbirinden ayırıyor. Tatilciler, 5 derece ölçülen suda serinliyor. Ziyaretçiler ayrıca rafting, çamur banyosu etkinliklerine de katılabiliyor." dedi.

AA / Ali Rıza Akkır - Güncel

Kurban Bayramı Seydikemer Saklıkent Muğla Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title