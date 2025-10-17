Sakız Adası Açıklarında Bot Kazası: 2 Ölü, 10 Yaralı

Sakız Adası açıklarında sığınmacıları taşıyan bir botun kayalıklara çarpması sonucu 2 kadın yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı.

Yunan basınındaki haberlerde, kazanın dün akşam yerel saatle 22.30 sularında Pandukios bölgesinde meydana geldiği belirtildi.

Olayın ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarında birçok kişinin kurtarıldığı kaydedilen haberlerde, 2 sığınmacı kadının cansız bedenine ulaşıldığı aktarıldı.

Haberlerde, yaralıların Sakız Hastanesi'nde tedavi altına alındığı, diğer sığınmacıların ise VIAL Kabul ve Kimlik Tespit Merkezi'ne götürüldüğü bildirildi.