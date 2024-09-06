Üye Girişi
Haberler

Şakir Süter Gazetecilik Yarışması'nda 'Arayı Buldu Parayı Bulamadı' Haberi Ödül Aldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İZMİR'de düzenlenen Şakir Süter Gazetecilik Yarışması'nda Demirören Haber Ajansı muhabiri Nevra Uçkaç, 'Arayı Buldu Parayı Bulamadı' başlıklı haberiyle 'haber' kategorisinde ödül kazandı. Ödül töreni Bergama Belediye Başkanı Tanju Çelik'in katılımıyla gerçekleşti.

İZMİR'de 13'üncüsü düzenlenen Şakir Süter Gazetecilik Yarışması'nda Demirören Haber Ajansı muhabiri Nevra Uçkaç, 'Arayı Buldu Parayı Bulamadı' başlıklı haberiyle 'haber' kategorisinde ödülün sahibi oldu. Uçkaç, ödülünü Bergama Belediye Başkanı Tanju Çelik'in elinden aldı.

Bergamalı merhum Gazeteci-Yazar Şakir Süter anısına İzmir Gazeteciler Cemiyeti tarafından Bergama Belediyesi, Bergama Ticaret Odası ve Bergama Kültür ve Sanat Vakfı desteğiyle düzenlenen 13. Şakir Süter Gazetecilik Yarışması ödül töreni düzenlendi. Tören, 'Gazeteciliğin Dünü ve Bugünü' paneliyle başladı. Moderatörlüğünü Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç'in üstlendiği panelde Gazeteci Levent Bimen ve Gazeteci-Yazar Doğan Satmış konuşmacı olarak yer aldı. Panelin ardından yarışmayı kazanan gazetecilere ödülleri takdim edildi. Yarışmaya bu yıl katılan 57 eser arasından 'haber' kategorisindeki ödülün sahibi 14 Haziran 2024 tarihinde Posta Gazetesi'nde yayınlanan 'Arayı Buldu Parayı Bulamadı' başlıklı haberiyle DHA muhabiri Nevra Uçkaç oldu. Bergama Tonoz Bahçe'de düzenlenen törende Uçkaç'ın ödülünü Bergama Belediye Başkanı Tanju Çelik verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Tanju Çelik Şakir Süter Bergama Güncel Medya Tören İzmir

Engin Polat tahliye edildi

Engin Polat tahliye edildi

 Tahliye kararı sonrası Dilan Polat'tan ilk paylaşım: Enerciii

Eski Dilan geri döndü: Enerciii

 Kayıp Narin'le ilgili kahreden gelişme! Mezarlıkta şüpheli bulgulara rastlandı

17 gündür haber alınamayan kayıp Narin'le ilgili kahreden gelişme
OVP açıklandı, hesaplar değişti! İşte ocak ayında emekliyi bekleyen zam oranı

Hesaplar değişti! İşte ocak ayında emekliyi bekleyen zam oranı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
İşsizlik maaşı ne zaman yatar? İşsizlik maaşı ayın kaçında yatıyor? İşsizlik maaşı ne kadar, kaç TL? KYK YURTLARI NE ZAMAN AÇILIYOR? 2024- 25 KYK yurtlarına ne zaman giriş yapılır? GSB KYK yurduma ne zaman gidebilirim? Dilan Polat eşinin tahliyesi sonrası ne paylaştı? Dilan Polat Instagram hesabında şarkı söyledi! ENGİN POLAT HAPİSTEN ÇIKTI MI? SON DAKİKA: Engin Polat neden tahliye edildi? Engin Polat tahliye mi edildi? Engin Polat hapisten çıktı mı? Benzine indirim! 6 Eylül benzine indirim gelecek mi? Benzine, mazota, motorine zam ya da indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman? Hadise ve Kerem Bürsin sevgili mi? Hadise ve Kerem Bürsin arkadaş mı, aralarında ne var? 6 Eylül hangi burç? 6 Eylül hangi burç özellikleri, yükseleni ne? Başak burcu hangi elemente ait? GALLER- TÜRKİYE MAÇI İZLE Galler- Türkiye maçı şifresiz mi, hangi kanalda? Galler - Türkiye maçı HD, kesintisiz izleme linki! TV8 frekans bilgileri.. 6 EYLÜL HAVA DURUMU | Bugün hava nasıl? İstanbul, Ankara, İzmir'de hava nasıl olacak? Samsun'da sokak ortasında ilişkiye giren çift! Samsun'da cinsel ilişkiye girenler kim? (VİDEO) Olay ne, nerede oldu?
title