Sakıp Sabancı Köprüsü Genleşme ve Derz Yenileme Çalışmasıyla Güçlendiriliyor

Sakıp Sabancı Köprüsü'nün ayak noktalarında genleşme ve derz yenileme çalışması yapılarak, güçlendiriliyor.

Şehrin birçok noktasında çok sayıda yeni üst geçitler inşa eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bazı mevcut köprüleri de bakım ve onarımdan geçiriyor. Buna göre Büyükşehir ekipleri, bakım ve onarım çalışmaları çerçevesinde Sakıp Sabancı Köprüsünü güçlendiriyor. Çalışma dahilinde İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak yan yollardan trafik akışı sağlandı. Kısa süre içerisinde İstanbul istikametindeki çalışmaların tamamlanması sonrasında bu kez Ankara istikameti trafiğe kapatılarak bakım onarım çalışmasına başlandı.

Sanayi kuruluşları, hastane ve alışveriş merkezlerinin yer aldığı bölgede bulunan Sakıp Sabancı Köprüsü, aynı zamanda D-100 kara yolu İstanbul ve Ankara istikametine ulaşımı sağlıyor. Köprünün ayak noktalarında genleşme ve derz yenileme çalışması yapan ekipler böylece yapıyı güçlendiriyor. - KOCAELİ