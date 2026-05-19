19 Mayıs coşkusu Sakarya ve çevre illerde törenlerle kutlandı

Sakarya ve çevre illerde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Sakarya'da Demokrasi Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan program, Metehan Başar Spor Salonu'nda devam etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın mesajının okunmasının ardından Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Sportif ve kültürel etkinlikler gerçekleştirilen programa, Vali Rahmi Doğan, AK Parti Sakarya milletvekilleri Ertuğrul Kocacık, Ali İnci ve Murat Kaya, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Ramazan Sedat Baş, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ömür Saka, İl Jandarma Komutanı Albay Hasan Erbağ, askeri, polis ve mülki erkan, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

Kocaeli

Kocaeli'de İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünce düzenlenen program, İzmit Kent Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Kutlamalar, daha sonra Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde devam etti.

Programda, Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı oratoryo gösterisi sahnelendi.

Tören, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Programa, Vali İlhami Aktaş, Deniz Eğitim Öğretim ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Selçuk Akarı, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Bozkurt, İl Gençlik ve Spor Müdürü Gökhan Yavaşer, İl Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Düzce

Düzce'de Anıtpark Meydanı'nda Gençlik ve Spor İl Müdürü Zekeriya Arslantürk'ün çelenk sunumuyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Bahçeşehir Spor Salonu'nda devam eden programda, öğrencilerin halk oyunları gösterileri ve şiir dinletileri sundu.

Kutlama törenine, Vali Mehmet Makas ile protokol üyeleri katıldı. Kutlamalar kapsamında Anıtpark Meydanı'nda gün boyu etkinlikler devam edecek.

Bolu

Bolu'da kutlamalar kapsamında Anıt Park'ta düzenlenen programda Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törende günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı, halk oyunları ekipleri gösteri sundu.

Ardından katılımcılar, bando eşliğinde Karaçayır Spor Salonu'na kadar "Gençlik Yürüyüşü" gerçekleştirdi.

Buradaki programda, konuşmaların ardından uluslararası yarışmalarda derece elde eden sporcular ödüllendirildi.

Halk oyunları ekipleri ve mehteran takımının gösteri sunduğu programda, çeşitli spor branşlarında performanslar sergilendi.

Programda, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Jandarma Asayiş Komando birliğinin bayrak gösterisi, beğeni topladı.

Törene, Vali Abdulaziz Aydın, Bolu Milletvekili İsmail Akgül, Bolu 2. Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emrullah Öztürk, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever, İl Jandarma Komutanı Albay Rıfkı Kulaksız, İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar, daire müdürleri, STK temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Zonguldak

Zonguldak'ta Madenci Anıtı önünde başlayan etkinlikler kapsamında, Valilik binası önüne kadar bayrak yürüyüşü gerçekleştirildi.

Burada Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Karaelmas Kemal Köksal Stadyumu'nda Vali Osman Hacıbektaşoğlu ve Belediye Başkanı Tahsin Erdem, törene katılanları selamladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Halil Hacı'nın günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptığı programda, Gençliğe Hitabe'nin okunmasının ardından etkinlikler kapsamında şiirler seslendirildi, halk oyunu gösterileri gerçekleştirildi.

Resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrenciler ile ulusal ve uluslararası turnuvalarda derece elde eden sporculara ödülleri verildi.

Kutlamalara, il protokolü ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, daire müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve kent sakinleri katıldı.

Karabük

Karabük'te Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven'in Yenişehir Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan etkinlikler, Yenimahalle Spor Salonu'nda devam etti.

Burada jimnastik, güreş, tekvando ve halk oyunları gösterileri yapıldı, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediyeler verildi.

Törene, Vali Oktay Çağatay, Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İsmail Gökcek, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ile öğrenciler ve aileleri katıldı.

Bartın

Bartın Gençlik ve Spor İl Müdürü Halil Akkaş, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören, Ömertepesi Spor Salonu'nda devam etti.

Törende öğrenciler, şiirler okudu, halk oyunları gösterileri sunuldu.

Çeşitli müsabakalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verildiği törende, geleneksel okçuluk ile çeşitli sportif gösteriler yapıldı.

Törene, Vali Nurtaç Arslan, Garnizon Komutanı Deniz Kıdemli Albay Serhat Sır, Belediye Başkanı Rıza Yalçınkaya, Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Mehmet Baykal, kamu kurum ve kuruluşu yetkilileri ile öğrenciler katıldı.