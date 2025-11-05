Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Taraklı'da Muhtarlarla Buluştu

Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Taraklı'da bir araya geldiği mahalle muhtarlarının taleplerini dinledi.

Doğan, muhtarlarla Taraklı Ortaokul Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda buluştu.

Muhtarların mahalleleriyle ilgili talep, görüş ve önerilerini paylaştığı programda Doğan, konulara ilişkin birimlere talimatlar verdi.

Doğan, muhtarların, vatandaşlarla devlet arasında köprü görevi üstlendiğini belirterek, vatandaşların huzur ve refahı için işbirliği içinde hareket ettiklerini kaydetti.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Yusuf İzci, İl Jandarma Komutanı Hasan Erbağ, Kaymakam Turgay Tarık, Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı, kurum müdürleri ve muhtarları katıldı.

Programın ardından Doğan, ziyaret ettiği Kaymakam Tarık ve Belediye Başkanı Pilavcı'dan çalışmalarla ilgili bilgi aldı, tarihi evlerde incelemelerde bulundu.