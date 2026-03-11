Haberler

Sakarya Valisi Doğan'dan "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" mesajı

Sakarya Valisi Rahmi Doğan, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Doğan, mesajında vatan sevgisinin ve bağımsızlık azminin önemine vurgu yaptı.

Doğan, mesajında, 12 Mart 1921'in milletin bağımsızlık azminin, vatan sevgisinin kelimelere ve mısralara dönüştüğü kutlu gün olduğunu, birlik ve beraberliğin İstiklal Marşı'nın ruhunda, ay yıldızlı bayrağın gölgesinde gururla yaşattığını bildirdi.

İstiklal Marşı'nın cephede savaşan askerlerin yüreğine cesaret, milletin gönlüne ümit nakşettiğini kaydeden Doğan, "Vatan, bayrak ve memleket sevgisini imanın ve duanın sese tebdil olduğu bir kahramanlık ikliminde buluşturmuş, vatanını, bağımsızlığını canından üstün tutan milletimizin ebedi vicdanı olmuştur." ifadelerini kullandı.

Doğan, Ersoy'un, inancı, ahlakı ve vatan sevgisiyle çağlara örnek olan büyük mütefekkir olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"İstiklal Marşı'mızı, bağımsızlığına aşık milletin gür sesi yapmış, eserini kahraman ordumuza ithaf etmiştir. Akif, hayatıyla, duruşuyla, sözüyle ve manevi mirasıyla bugün de nesillerin iman, inanç ve ahlak temelinde büyüttüğü vatanseverliğin en güçlü kılavuzudur. 105. yıl dönümünde, yine Akif"n diliyle 'Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın.' duasıyla İstiklal Marşı'mızın kabulünü gururla anıyor, başta Mehmet Akif Ersoy olmak üzere, istiklal ve istikbal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyorum."

