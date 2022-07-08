Sakarya Valisi Kaldırım, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre'yi ağırladı Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ile bir araya geldi. Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ile bir araya geldi. Vali Kaldırım, programları kapsamında Türkiye'de bulunan Töre ile Sapanca ilçesi Kırkpınar sahilindeki bir kafede çay içti. Töre, Sakarya'yı çok beğendiğini belirterek, misafirperverlikleri için Vali Kaldırım'a teşekkür etti. AA / Hüseyin Bayraktar - Güncel Çetin Oktay Kaldırım Cumhuriyet Sakarya Kıbrıs Güncel Haberler

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