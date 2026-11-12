Sakarya Valiliği ticari araçlarda kış lastiğini 15 Kasım itibarıyla zorunlu tuttu

Sakarya Valiliği ticari araçlarda kış lastiğini 15 Kasım itibarıyla zorunlu tuttuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakarya Valiliği, il sınırlarında yolcu ve yük taşımacılığı yapan ticari araçlarda 15 Kasım itibarıyla kış lastiği zorunluluğu getirildiğini duyurdu. Zorunluluk, 15 Kasım 2026-15 Nisan 2027 arasında buzlanma ve kazaları önlemek için kamyon, otobüs ve otomobilleri kapsıyor.
Sakarya Valiliği, il sınırları içerisinde yolcu ve yük taşımacılığı yapan ticari araçlarda 15 Kasım itibarıyla kış lastiği kullanımının zorunlu olacağını duyurdu.
Sakarya Valiliğinden yapılan açıklamada, düşük hava sıcaklıklarından dolayı öngörülen buzlanma ve trafik kazalarının önüne geçilmesi amacıyla 15 Kasım 2026-15 Nisan 2027 tarihleri arasında kış lastiği kullanılması gerektiği bildirildi.
Açıklamada, kış lastiği zorunluluğunun yük taşımacılığında ticari olarak kullanılan kamyon, çekici, tanker ve kamyonet türü araçlar ile ticari yolcu taşımacılığı yapan otobüs, minibüs ve otomobilleri kapsadığı belirtildi.