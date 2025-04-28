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Sakarya Valiliği'nden Fırtına Uyarısı

Sakarya Valiliği'nden Fırtına Uyarısı
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Sakarya Valiliği, bugün ve yarın kuvvetli rüzgar ve fırtına beklenildiğini duyurarak vatandaşları uyardı. Rüzgarın kuzeydoğudan eseceği ve fırtınanın yarın geceye kadar süreceği belirtildi.

Sakarya Valiliği, bugün ve yarın için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, meteoroloji verilerine göre rüzgarın bugün öğle saatlerinden itibaren kentin sahil kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiğini bildirdi.

Fırtınanın yarın gece saatlerine kadar devam etmesinin beklenildiği belirtilen açıklamada, yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Erol Ulu - Güncel
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