Haberler

Sakarya Valiliği'nden Deprem Açıklaması: Olumsuz Durum Yok

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya Valiliği, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin Sakarya'da da hissedildiğini ancak kentte herhangi bir olumsuz durumun bulunmadığını açıkladı.

Sakarya Valiliği, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve Sakarya'da da hissedilen depremden dolayı kentte herhangi bir olumsuz durum bulunmadığını bildirdi.

Sakarya Valiliği, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve kentte hissedilen depreme ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem, ilimizde de hissedilmiş olup yapılan ilk incelemelere göre, kurum ve kuruluşlarımıza yansıyan herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Burak Uçar - Güncel
Balıkesir Sındırgı'da 6.1 büyüklüğünde deprem

Balıkesir Sındırgı'da yine şiddetli deprem! Çok sayıda ilde hissedildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hande Erçel'in İngilizcesi tartışma konusu oldu, meslektaşı Pınar Altuğ'dan yanıt geldi

Hande Erçel tartışmasında Pınar Altuğ tarafını belli etti
Milyonları ilgilendiren 'emekli maaşı' anketi: Sonuç tam da beklendiği gibi

Emekli maaşı için anket yapıldı, sonuç tam da beklendiği gibi
Arka Sokaklar'ın Suat'ının fotoğrafı büyük tartışma yarattı

Tartışma yaratan fotoğraf
Türkiye, 44 adet Eurofighter alacak

Türkiye uzun zamandır beklediği savaş uçaklarına kavuşuyor
Hande Erçel'in İngilizcesi tartışma konusu oldu, meslektaşı Pınar Altuğ'dan yanıt geldi

Hande Erçel tartışmasında Pınar Altuğ tarafını belli etti
Vatandaşlara uyarı üstüne uyarı: Saat verildi, sele ve doluya dikkat

Vatandaşlara uyarı üstüne uyarı: Saat verildi, sele ve doluya dikkat
Bakanlık affetmedi! Yetkisiz ikinci el araç satanlara dev ceza

Bakanlık affetmedi, kesilen para cezası öyle böyle değil
Başsavcılık: Hakemlerle ilgili bahis soruşturması nisan ayında başlatıldı, derinleşerek devam edecek

Başsavcılıktan ilk açıklama! Hakemler aylardır takip ediliyormuş
235 bin TL'ye aldığı otomobilini satmak isteyen vatandaş hayatının şokunu yaşadı

235 bin TL'ye aldığı otomobilini satmak isteyince şoke oldu
569 yıllık camiye yıldırım düştü

Büyük panik! 569 yıllık tarihi camiye yıldırım böyle düştü
Başsavcılık'tan hakemlerin bahis oynamasına ilişkin yeni açıklama

İşte bahis skandalında savcılığı en çok zorlayan detay
İstanbul Finans Merkezi'nin tepesine yıldırım düştü

İstanbul'da ender görünen anlar! Dev binanın tepesine yıldırım düştü
Fenerbahçe, derbi öncesi vitesi 5'e taktı

Ne maç ama! Fenerbahçe, derbi öncesi alev aldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.