Sakarya Valiliği'nden Deprem Açıklaması: Olumsuz Durum Yok
Sakarya Valiliği, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve kentte hissedilen depreme ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, "Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem, ilimizde de hissedilmiş olup yapılan ilk incelemelere göre, kurum ve kuruluşlarımıza yansıyan herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA / Burak Uçar - Güncel